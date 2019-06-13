В Липецке из-за столкновения внедорожника и легковушки встали трамваи

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-13T18:01:17+03:00

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Этим вечером, 13 июня, в Липецке произошло ДТП. В районе НЛМК стокнулись "Тойота" и "Вольво". По словам очевидцев, последняя иномарка врезалась в черный внедорожник. От удара "Тойота" остановилась прямо на рельсах, тем самым преградив путь трамваям с обеих сторон. Многие пассажиры электротранспорта не стали дожидаться, когда машину уберут с рельсов. Липчане выходили из трамваев, пытаясь найти альтернативные пути. Машины получили небольшие повреждения. Из людей никто не пострадал. В том, кто виноват в аварии, разберутся автоинспекторы.

Авария на НЛМК в Липецке: встали трамваи.

Напомним, этим днем на кольце Трубного завода с рельсов сошел трамвай. Транспорт перегородил часть дороги. В районе аварии встали автомобили.

В Липецке из-за столкновения внедорожника и легковушки встали трамваиФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU