Под Липецком мужчина получил 5 лет тюрьмы за попытку сбыть наркотики
В Липецкой области осудили мужчину, пытавшегося сбыть наркотики. Подсудимый вез крупную партию наркотиков из Московской области в Липецкую. Однако, завершить злодеяние наркодилер не успел. В регионе его задержали сотрудники УФСБ России по Липецкой области. Так, подсудимый не смог довести преступление до конца.
В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, заместитель прокурора области Юрий Кожемякин утвердил обвинительное заключение. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU