Под Липецком мужчина получил 5 лет тюрьмы за попытку сбыть наркотики

13 Июнь 18:40 2019-06-13T18:47:20+03:00

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В Липецкой области осудили мужчину, пытавшегося сбыть наркотики. Подсудимый вез крупную партию наркотиков из Московской области в Липецкую. Однако, завершить злодеяние наркодилер не успел. В регионе его задержали сотрудники УФСБ России по Липецкой области. Так, подсудимый не смог довести преступление до конца.

В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, заместитель прокурора области Юрий Кожемякин утвердил обвинительное заключение. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU