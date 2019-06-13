В пятницу 10 улиц Липецка останутся без воды, 21 - без света

13 Июнь 19:15 2019-06-13T19:18:32+03:00

В Липецке снова отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 14 июня, в некоторых домах отключат свет и воду. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц 8 Марта, 11а, 13, 21, 9; Горького, 3, 7, 9А, 9, 34, 52, 44, 42А, 50, 48, 8; Московская, 9, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 135, 153; Октябрьская, 3; проезд Сержанта Кувшинова, 9; Гагарина, 145; Полиграфическая, 5.

На этот же период времени свет отключат в районе Сокола по адресам: улица Кутузова, 1, 2, 3; Мамина-Сибиряка, 2; Пожарского, 32, 33, 28, 30, 27, 29, 31; Стасова, 11, 12, 16, 14, 6, 17, 4, 13, 7, 15, 3, 2, 2а, 8, 10, 9, 5, 19, 1; Минина, 2; Бородинская, 33а, 6, 27, 14, 35, 3, 22, 12, 33, 16, 7, 15, 28, 37, 34, 18, 10, 1, 20, 19, 8, 19а, 29, 23, 25, 17, 13, 24, 30, 37а, 38, 31, 11, 26, 21, 4, 9, 39, 32. А также улицы Белорусская; Стасова; Арсеньева; Брюллова; Баумана; Третьякова; переулок Космический; А.Г. Кочеткова.

Без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Салтыкова-Щедрина, Маяковского, 1; 20 Партсъезда; Ульяны Громовой, 2, 4, 5; переулок Балакирева, 1; Союзная, Перова, Гоголя, проспект Победы, 116, 118, 120, 124, 128; проспект 60-летия СССР, 3, 5, 7, 9, 9а. Воду отключат с 10 утра и до 8 часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Отключения произойдут из-за ремонта на инженерных сетях. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU