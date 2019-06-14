2019-06-14T09:34:15+03:00
Общество

В Липецке пропал высокий мужчина, возможно дезориентирован

Олег Аслезов ушел из больницы в поселке Матырский
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке разыскивают мужчинуВ Липецке разыскивают мужчинуФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке разыскивают 63-летнего мужчину. Аслезов Олег Васильевич пропал во вторник, 11 июня. Ориентировочно в 19.00 он ушел из ГУЗ Грязинская МРБ в поселке Матырский. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 65 лет, рост 185 см, плотного телосложения, волосы седые, седая борода.

Был одет: черные брюки, клетчатая рубашка сине-черного цвета с рукавами, синие кроссовки.

Всех, кто видел Олега Аслезова или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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