2019-06-14T09:56:02+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке "ВАЗ" залетел под КаМАЗ: есть пострадавшие

Водитель легковушки и пассажиры госпитализированы [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Страшная авария на улице Московская в ЛипецкеСтрашная авария на улице Московская в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 287 нарушений правил дорожного движения. 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, за что их привлекли к административной ответственности. 46 автомобилистов решили не пристегиваться во время движения. 1 019 раз водители превысили допустимую скорость. Случилось 28 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 13 июня, в Липецке произошла страшная авария. Около 23.00 на улице Московской "ВАЗ-2114" залетел под КаМАЗ. По информации регионального УГИБДД России, в столкновении пострадали 23-летний водитель и 3 пассажира "четырнадцатой". Их госпитализировали с трамвами различной тяжести.

В Липецке на Московской ВАЗ залетел под КаМАЗ.vk.com/myregion48

В Усмани на улице Чернышевского 36-летний водитель "Лады-Гранты" врезался в "ВАЗ-2105", под управлением 40-летнего мужчины. Пострадали 2 пассажирки "Лады-Гранты" - их доставили в больницу. По предварительным данным, водитель "Лады" нарушил очередность проезда. Напомним, еще одна жуткая авария произошла в областном центре. Днем на улице Парковая 40-летняя женщина за рулем "Киа Рио" сбила двух девочек - 7ми и 10-ти лет. Школьниц госпитализировали. Подробности и видео с места ДТП здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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