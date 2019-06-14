2019-06-14T10:03:27+03:00
Общество

Главное – люди

В Липецкой областной клинической больнице работают преданные своему делу профессионалы
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Задачей стоящей перед «Липецкой областной клинической больницей» (ЛОКБ) является обеспечение жителей Липецкой области качественной современной медицинской помощью. В ЛОКБ работают более 1500 сотрудников и все эти люди искренне стараются помочь тем, кто в их помощи нуждается. Больница имеет новое высокотехнологичное оборудование. Но наличие современного, дорогостоящего оборудования, не означает автоматическую успешность. Успех зависит от тех людей, которые работают на данном оборудовании и внедряют современные высокотехнологичные методики. Работа с кадровым составом является важным аспектом деятельности любого учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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