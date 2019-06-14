2019-06-14T11:55:38+03:00
Происшествия

В Липецке спасатели подняли со дна реки тело утонувшего мужчины

Трагедия приозошла в водоеме недалеко от ЛТЗ
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В реке Липецка утонул мужчинаВ реке Липецка утонул мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедший четверг, 13 июня, в Липецке произошла трагедия. В реке Воронеж вновь утонул человек. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в 17.59 дежурному поступило сообщение об утонувшем мужчине. Очевидцы сообщили, что липчанин купался в реке в районе поселка Заречье, недалеко от ЛТЗ. Через некоторое время мужчина неожиданно пропал. Приятели попытались самостоятельно найти друга, но безуспешно.

На место происшествия прибыли спасатели маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах. Они подняли тело утонувшего мужчины со дна реки.

Напомним, в выходные на Силикатных озерах утонул 20-летний парень. По словам очевидцев, у юноши свело ногу. Его попытались достать из воды товарищи. Попытки не увенчались успехом. Тело погибшего искали около 2 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке продавцы кваса не обрабатывают краны для розлива напитков
На дороги Липецка вновь выйдут автобусы №330
Главное – люди
Ночью в Липецке "ВАЗ" залетел под КаМАЗ: есть пострадавшие
В Липецке пропал высокий мужчина, возможно дезориентирован
В пятницу 10 улиц Липецка останутся без воды, 21 - без света
Под Липецком мужчина получил 5 лет тюрьмы за попытку сбыть наркотики
В Липецке из-за столкновения внедорожника и легковушки встали трамваи
В Липецкой области похолодает и придут грозы
Под Липецком уничтожили 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны
В Липецке на кольце Трубного трамвай сошел с рельсов
В Липецке девушка на «Кии» сбила двоих детей на дороге
В Липецке из-за ремонта на проспекте Победы расширят улицу Папина
Минимальный набор продуктов в Липецкой области с начала года подорожал на 9.3%
Игорь Артамонов: «В регионе ожидается большой урожай ягодных культур»
Липчанин под утро бил ногами припаркованные машины, не давая спать жителям двора
За два дня на дорогах Липецкой области в ДТП пострадали 20 человек
В Липецке из-за собаки столкнулись четыре машины, одна вылетела в кювет
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
Под Липецком едва не утонул 10-летний мальчик
Игорь Артамонов закрепился в пятерке лидеров медиарейтинга в ЦФО
В Липецке карманник вытащил у женщины кошелек в магазине
Студенты ЛГТУ выиграли на Липецком хакатоне
На праздник в честь Дня России в Липецке пришло более 3000 человек