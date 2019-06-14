В Липецке спасатели подняли со дна реки тело утонувшего мужчины

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-14T11:55:38+03:00

Трагедия приозошла в водоеме недалеко от ЛТЗ

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В прошедший четверг, 13 июня, в Липецке произошла трагедия. В реке Воронеж вновь утонул человек. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в 17.59 дежурному поступило сообщение об утонувшем мужчине. Очевидцы сообщили, что липчанин купался в реке в районе поселка Заречье, недалеко от ЛТЗ. Через некоторое время мужчина неожиданно пропал. Приятели попытались самостоятельно найти друга, но безуспешно.

На место происшествия прибыли спасатели маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах. Они подняли тело утонувшего мужчины со дна реки.

Напомним, в выходные на Силикатных озерах утонул 20-летний парень. По словам очевидцев, у юноши свело ногу. Его попытались достать из воды товарищи. Попытки не увенчались успехом. Тело погибшего искали около 2 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU