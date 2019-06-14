2019-06-14T12:12:39+03:00
Общество

В Липецке разыскивают 61-летнего мужчину

Нужна помощь волонтеров
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке разыскивают мужчинуВ Липецке разыскивают мужчинуФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецке разыскивают 61-летнего Кузнецова Владимира Васильевича. Мужчина пропал в прошедшую субботу, 8 июня, в областном центре. С тех пор достоверной информации о его местонахождении нет. В Поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Во что был одет Владимир, не уточняется.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Кузнецова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, продолжаются поиски 63-летнего Аслезова Олега Васильевича. Мужчина ушел из больницы в поселке Матырский 11 июня. С тех пор его никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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