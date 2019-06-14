В Липецке поймали пьяного водителя, лишенного прав

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-14T12:31:47+03:00

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9 июня на территории садоводческого товарищества Липецка автоинспекторы остановили "Ланд Ровер" для проверки документов. За рулем автомобиля оказался 67-летний житель области. Оказалось, что прав у водителя с собой не было. Кроме того, сотрудники ГИБДД заподозрили, что автолюбитель пьян. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако, мужчина отказался. Автоинспекторы установили, что водитель уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Лишен водительских прав на 2 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В настоящее время дело находится в производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU