Спорткомплекс в райцентре Становое Липецкой области обретает новую жизнь

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-14T13:02:38+03:00

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В Становом начался капитальный ремонт спорткомплекса. Здание реконструируют по поручению врио главы Липецкой области Игоря Артамонова. С проблемами, назревшими в помещении, руководитель региона ознакомился во время рабочей поездки в Становлянский район в декабре 2018 года. Местных жителей интересовала судьба здания, где, помимо спортзала, располагается первый в России сельский детский технопарк «Кванториум». Как сообщил Игорь Артамонов, сметная стоимость ремонта составляет около 60 млн рублей. Сумму распределят на два года. Первая часть средств уже поступила.

Со времени сдачи в эксплуатацию в 1968 году здание ни разу капитально не ремонтировалось.

Строителям предстоит выполнить внушительный объём работы. В этом году демонтируют подпорную стену. Вместо неё возведут новую. Запланирована замена инженерных сетей, реставрация фасада и ремонт кровли. Реконструкция должная завершиться в июле 2020 года.

«Дети, живущие в сельской местности, не должны чувствовать себя обделёнными. Нужно обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка, будь то спортсмены, юные учёные или творческие личности, - отметил врио главы региона Игорь Артамонов. – Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU