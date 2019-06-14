В Липецке отменили оправдательный приговор мужчине, которого судили за убийство риелтора

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-14T15:32:51+03:00

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Липецкий областной суд отменил оправдательный приговор, который был вынесен Задонским районным судом по делу, рассмотренному судом присяжных. Речь идет о деле об убийстве риелтора, которое произошло в июне 2017 года. Напомним, тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в доме в деревне Марьино Задонского района. По версии следствия, предпринимателя застрелил 31-летний местный житель. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

5 марта 2019 года к удивлению для всех коллегия присяжных оправдала мужчину. Чуть позже Задонский районный суд постановил оправдательный приговор. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, приговор обжаловали в апелляционном порядке. Жалобу подал брать убитого. Государственные обвинители также пожали апелляционное представление.

В минувший четверг, 13 июня, В Липецком областном суде рассмотрели данное уголовное дело. Причем оправданный присяжными в суд не явился. Его адвокат просил оставить приговор без изменения.

Сторона обвинения, в свою очередь, просила отменить приговор. По словам государственного обвинителя, состав коллегии присяжных сформировали незаконно - один из них утаил сведения о привличении к уголовной ответственности своего родственника. А по мнению представителя прокуратуры, сторона защиты неоднократно нарушала правила судебного процесса, предоставляя присяжным сведения, не подлежащие их оценке. К тому же, вынесенный оправдательный вердикт является противоречивым. Например, присяжные признали, что убийства не было.

В итоге суд постановил отменить оправдательный приговор Задонского районного суда. А дело направить на новое судебное рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU