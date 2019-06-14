В Липецке несколько дней ищут 24-летнего парня с татуировкой

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-14T15:55:49+03:00

В областном центре пропал еще один человек

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В Липецке пропал молодой человек. 24-летнего Чекрыжова Сергея Дмитриевича разыскивают уже несколько дней. По информации Поискового отряда "Лиза Алерт", с 12 июня местонахождение парня неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: черная футболка с рисунком зданий, спортивные бриджи, черные кроссовки на белой подошве, черная кепка.

Особые приметы: на левой руке татуировка рукав.

С собой у Сергея была темная борсетка.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Чекрыжова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски 61-летнего Владимира Кузнецова и 63-летнего Олега Аслезова.

ИСТОЧНИК KP.RU