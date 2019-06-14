В Липецке в районе центрального пляжа чуть не утонул мужчина

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-14T16:32:51+03:00

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Этим днем, 14 июня, в Липецке едва не случилась трагедия. Около 15.30 в реке Воронеж в районе Центрального пляжа областного центра купался мужчина. Он решил переплыть водоем, но переоценил свои силы. Пловец выбился из сил и начал тонуть.

К счастью, рядом оказались спасатели. По данным пресс-службы регионального УГПСС, они вытащили мужчину на берег и оказали первую помощь. Липчанина удалось спасти.

Напомним, если у вас во время купания свело ногу, удерживайте себя на поверхности и громко зовите на помощь. Распрямите ногу и сильно потяните ступню за большой палец на себя. Если вас уснесло течение, старайтесь приблизиться к берегу.

Попав в водоводот, наберите как можно больше воздуха и ныряйте к самому дну. Оттуда нужно сделать рывок в сторону по течению, а после всплыть к поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU