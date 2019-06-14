2019-06-14T16:32:51+03:00
Происшествия

В Липецке в районе центрального пляжа чуть не утонул мужчина

Спасатели вытащили липчанина из воды и оказали ему первую помощь
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке чуть не утонул мужчинаВ Липецке чуть не утонул мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Этим днем, 14 июня, в Липецке едва не случилась трагедия. Около 15.30 в реке Воронеж в районе Центрального пляжа областного центра купался мужчина. Он решил переплыть водоем, но переоценил свои силы. Пловец выбился из сил и начал тонуть.

К счастью, рядом оказались спасатели. По данным пресс-службы регионального УГПСС, они вытащили мужчину на берег и оказали первую помощь. Липчанина удалось спасти.

Напомним, если у вас во время купания свело ногу, удерживайте себя на поверхности и громко зовите на помощь. Распрямите ногу и сильно потяните ступню за большой палец на себя. Если вас уснесло течение, старайтесь приблизиться к берегу.

Попав в водоводот, наберите как можно больше воздуха и ныряйте к самому дну. Оттуда нужно сделать рывок в сторону по течению, а после всплыть к поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На бульваре Сорокина в Липецке появятся смотровые площадки и велодорожка
В Липецке при столкновении с иномаркой "ВАЗ" вылетел на тротуар
В выходные на улице Фрунзе в Липецке возможны пробки
В Липецке несколько дней ищут 24-летнего парня с татуировкой
В Липецке отменили оправдательный приговор мужчине, которого судили за убийство риелтора
В Липецке на проспекте Победы срезали асфальт и спилили 70% деревьев
Спорткомплекс в райцентре Становое Липецкой области обретает новую жизнь
В Липецке полиция ищет мужчину, укравшего с чужой карты 11400 рублей
В Липецке поймали пьяного водителя, лишенного прав
В Липецке разыскивают 61-летнего мужчину
В Липецке спасатели подняли со дна реки тело утонувшего мужчины
В Липецке продавцы кваса не обрабатывают краны для розлива напитков
На дороги Липецка вновь выйдут автобусы №330
Главное – люди
Ночью в Липецке "ВАЗ" залетел под КаМАЗ: есть пострадавшие