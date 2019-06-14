В выходные на улице Фрунзе в Липецке возможны пробки

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-14T16:54:57+03:00

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В ближайшие выходные на улице Фрунзе в Липецке ожидаются пробки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. С 14 по 16 июня там проведут работы по присоединению к инженерным сетям здания, строящегося в районе пересечения Фрунзе и Неделина. Во время работ уменьшится ширина проездей части по улице Фрунзе. Это может привести к затруднению движения транспорта. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. А также заранее продумывать свой маршрут.

Напомним, с 15 июня в областном центре возобновляется работа маршрута №330 "28 микрорайон - НЛМК". Время отправления автобусов от конечных остановок в ближайшее время разместят на сайтах городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".

ИСТОЧНИК KP.RU