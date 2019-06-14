2019-06-14T18:33:28+03:00
Происшествия

В Липецке при столкновении с иномаркой "ВАЗ" вылетел на тротуар

ДТП произошло на улице Гагарина [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП на Гагарина в ЛипецкеДТП на Гагарина в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Серьезная авария случилась в эту пятницу, 14 июня, в Липецке. На улице Гагарина рядом с поворотом на Титова столкнулись автомобили "Нексия" и "ВАЗ". Последствия аварии попали в объектив камер.

ДТП на Гагарина в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП на Гагарина в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Удар был такой силы, что отечественная машина вылетела на тротуар. У иномарки пострадала передняя часть автомобиля - "всмятку". Отвалился бампер. Капот деформирован. Ремонт владельцам машин явно обойдется в кругленькую сумму. В том, кто виноват в ДТП, разберутся сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

ДТП на Гагарина в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП на Гагарина в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Только за прошедшие сутки водители 1 019 раз нарушили скоростной режим. 48 человек не пристегнулись во время движения. 3 водителей сели за руль пьяными. Все это, к сожалению, часто приводит к печальным последствиям.

Авария на Гагарина в Липецке: от удара легковушку выбросило на тротуар.https://vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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