2019-06-14T19:08:45+03:00
Общество

Дождливые выходные: в субботу в Липецке до +27 и грозы

Возможны порывы ветра до 15 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкую область приходят дождиВ Липецкую область приходят дождиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Выходные в Липецке и области, по прогнозам синоптиков, будут прохладными и дождливыми. В субботу, 15 июня, в регионе ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Температура воздуха составит 13-18 градусов выше ноля.

В светлое время суток в области от +22 до +27 градусов. Умеренные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 5-10 м/с. При грозах возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В воскресенье, 16 июня, ночью в Липецке около 18 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется максимум до +26 градусов. Без осадков. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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