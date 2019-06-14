Липчанка накопила 198 шрафов ГИБДД на сумму 200000 рублей

14 Июнь 19:31 2019-06-14T19:35:07+03:00

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198 неоплаченных штрафов ГИБДД накопила липчанка. За нарушение правил дорожного движения жительница Липецка задолжала 200 тыс. рублей. Соответствующее производство находилось на исполнении у судебного пристава-исполнителя Октябрьского районного отдела областного центра.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, добровольно оплачивать задолжность гражданка не спешила. Тогда пристав обратился в суд, чтобы ограничить должницу в специальных правах. Так, суд запретил липчанке управлять автомобилем и выезжать за границу.

Такие меры сразу подействовали на женщину. До рассмотрения дела судом, она явилась к приставу и оплатила долг в полном объеме. Только после этого все ограничения были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU