Липчанка накопила 198 шрафов ГИБДД на сумму 200000 рублей
198 неоплаченных штрафов ГИБДД накопила липчанка. За нарушение правил дорожного движения жительница Липецка задолжала 200 тыс. рублей. Соответствующее производство находилось на исполнении у судебного пристава-исполнителя Октябрьского районного отдела областного центра.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, добровольно оплачивать задолжность гражданка не спешила. Тогда пристав обратился в суд, чтобы ограничить должницу в специальных правах. Так, суд запретил липчанке управлять автомобилем и выезжать за границу.
Такие меры сразу подействовали на женщину. До рассмотрения дела судом, она явилась к приставу и оплатила долг в полном объеме. Только после этого все ограничения были сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU