Горожан приглашают поучаствовать в конкурсе "Липецкий дворик - 2019"
В областном центре стартовал традиционный конкурс "Липецкий дворик - 2019". К участию приглашаются инициативные горожане, ТОСы, а также общественные организации, советы общественного самоуправления. Победитель получит грант - 50 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство дворов.
Лучший дворик определит специальная комиссия по критериям: уровень софинансирования, количество жителей, подержавших инициативу, перечень проектов, реализованных во дворе в прошлых годах, наличие дизайн-проекта или схемы благоустройства, начилие элементов благоустройства на территории.
Желающим принять участие в конкурсе следует предоставить ряд документов организаторам конкурса - управлениям территориальными округами администрации города:
- Управление Левобережным округом, проспект Мира, 30, телефон 43-17-20;
- Управление Правобережным округом, улица Пролетарская, 5, телефон 28-04-12;
- Управление Октябрьским округом, улица Советская, 68, телефон 22-13-30;
- Управление Советским округом, улица Космонавтов, 56а, телефон 30-94-85.
ИСТОЧНИК KP.RU