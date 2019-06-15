Горожан приглашают поучаствовать в конкурсе "Липецкий дворик - 2019"

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-15T17:00:46+03:00

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В областном центре стартовал традиционный конкурс "Липецкий дворик - 2019". К участию приглашаются инициативные горожане, ТОСы, а также общественные организации, советы общественного самоуправления. Победитель получит грант - 50 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство дворов.

Лучший дворик определит специальная комиссия по критериям: уровень софинансирования, количество жителей, подержавших инициативу, перечень проектов, реализованных во дворе в прошлых годах, наличие дизайн-проекта или схемы благоустройства, начилие элементов благоустройства на территории.

Желающим принять участие в конкурсе следует предоставить ряд документов организаторам конкурса - управлениям территориальными округами администрации города:

- Управление Левобережным округом, проспект Мира, 30, телефон 43-17-20;

- Управление Правобережным округом, улица Пролетарская, 5, телефон 28-04-12;

- Управление Октябрьским округом, улица Советская, 68, телефон 22-13-30;

- Управление Советским округом, улица Космонавтов, 56а, телефон 30-94-85.

ИСТОЧНИК KP.RU