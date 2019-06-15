В воскресенье в Липецке до +27 и северный ветер
В воскресенье, 16 июня, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди. В некоторых районах возможны грозы.
Ночью в регионе 12-17 градусов тепла. Днем максимум до +27 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. При грозах местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 745 мм рт.ст.
В понедельник, 17 июня, в Липецке синоптики обещают небольшой дождь. Поэтому лучше с собой взять зонт. Ночью столбик термометра поднимется до отметки 17 градусов. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU