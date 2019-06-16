В Липецкой области ограбили пенсионера и продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-16T13:35:39+03:00

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В Хлевенском районе пенсионер подвергся грабежу. Как сообщили в УМВД по региону, 80-летний житель Хлевного вышел из магазина на улице Свободы, после чего к нему подлетел неизвестный и насильно похитил сумку, в которой было 1650 рублей и продукты. Правоохранители задержали неработающего ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя Липецкого района. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Еще один грабеж случился в Данкове. Там неизвестные открыто похитили из магазина по улице Островского продукты и винно-водочные изделия. Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали неработающих местных жителей 18 и 22 лет. Правоохранители по этому факту также возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU