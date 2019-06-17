2019-06-17T09:24:25+03:00
Происшествия

В Липецкой области женщина обокрала пожилую пенсионерку

В регионе за сутки раскрыли кражи и мошенничество
Лия МУРАДЬЯН
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Воров и мошенников поймали за суткиВоров и мошенников поймали за суткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области пожилая пенсионерка стала жертвой домушников. 78-летняя женщина пришла в полицию в воскресенье, 16 июня, и рассказала, что ее обокрали в ночь с 13 на 14 июня в селе Дубовец. Кто-то пробрался в дом пенсионерки по улице Школьной и вытащил из кармана куртки 12 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению в краже задержали 46-летнюю жительницу Долгоруковского района.

В тот же день, 16 июня, в Липецке раскрыли попытку кражи велосипеда. Все случилось на улице Ильича, где воры проломили заднюю стенку гаража 33-летней женщины и пытались унести велосипед и два радиатора. Под подозрение попал 37-летний житель Липецка.

А 13 июня из подъезда дома на улице Терешковой кто-то украл у 24-летней девушки велосипед. Вором оказался 47-летний житель Липецка.

Также за сутки в регионе раскрыли три совершенных ранее преступления, среди которых две кражи и мошенничество с утерянной банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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