2019-06-17T12:20:47+03:00
Общество

Липецкий конноспортивный клуб просит президента о помощи через «Прямую линию»

Видеообращение записал руководитель центра спортивной джигитовки из Лебедяни [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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На "Прямую линию с Владимиром Путиным" обратились липчанеНа "Прямую линию с Владимиром Путиным" обратились липчанеФото: скрин с видео
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В этот четверг, 20 июня, состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». В центр обработки информации продолжают поступать вопросы со всех уголков страны. Так, на «Прямую линию» обратились жители Липецкой области. Видеообращение записал руководитель центра спортивной джигитовки «Донские кони» Юрий Романов из Лебедяни. По его словам, конноспортивный клуб находится на грани. Сюда приходят заниматься талантливые ребята, которые добиваются больших успехов. Однако, им приходится заниматься в холодном манеже, где нет ни раздевалок, ни туалетов. Центр испытывает большие финансовые трудности. Помочь некому.

- 4 года мы живем в этих условиях, - обратился к президенту Юрий Романов. – Отсутствие раздевалок, туалета, освещения. Отсутствие финансирования. Все это приводит к тому, что мы стоим на грани выживания. Хочу поблагодарить, вы отметили нашу программу «Здоровое детство сегодня – сильная страна завтра». Мы получили грант. Этот год мы доживем как-то, а дальше не знаем. Мы не можем посещать соревнования, нам нужно коневозка. Нам нужна элементарная финансовая поддержка местных муниципалитетов.

Кстати, в Лебедянском конноспортивном клубе «Донские кони» не только обучают верховой езде. Там проходит лечение иппотерапией детей, больных ДЦП.

Липецкий конноспортивный клуб просит президента о помощи через Прямую линию .Видео https://moskva-putinu.ru Видеообращение записал руководитель центра спортивной джигитовки из Лебедяни

ИСТОЧНИК KP.RU

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