Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-17T13:03:22+03:00

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В Липецкой области разыскивают мужчину. 37-летний Косых Олег Валерьевич пропал 7 июня. В 3 часа утра он вышел из дома в Усмани. С тех пор его никто не видел. Как сообщили в Поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Волонтеры просят у липчан помощи – нужны люди, чтобы обзванивать больницы.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза голубые.

Был одет: синяя жилетка, желтая майка, синие джинсы, коричневые туфли.

Просьба ко всем, кто видел Олега Косых или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU