СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-17T14:31:40+03:00

В Липецке посетители Нижнего парка застали водителя курящим и решили, что он пьян [видео]

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Этим утром, 17 июня, в соцсетях появилось под названием «Веселый паровозик». Ролик был снят на днях в Нижнем парке Липецка. В кадре – детский паровозик, за рулем которого мужчина. В его руке – сигарета. Автор видео утверждает, что работник парка пьян. Рядом стоящая женщина опровергает его слова. Автор ролика продолжает стоять на своем.

- Почему вы курите в общественном месте? - посыпались вопросы от липчанина. - Это общественное место! Это парк. Вы курите здесь. И вы в алкогольном опьянении. Почему?

Водитель ответил, что он не пьян. А сигарету спрятал от камеры. После к паровозику подошла женщина, работающая в парке. Она пригласила водителя аттракциона пройти с ней.

Липчан возмутило состояние водителя детского паровозика.В Липецке посетители Нижнего парка застали водителя курящим и решили, что он пьян

ИСТОЧНИК KP.RU