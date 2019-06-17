С начала лета в Липецке утонули 4 человека

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-17T15:49:22+03:00

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С наступлением жаркой погоды в Липецке участились происшествия на воде. Нередко спасатели успевают вовремя достать утопающего и привести в чувства, но, к сожалению, так происходит не всегда. По данным спасателей, с 1 по 16 июня только в Липецке утонули 4 человека, и одного ребенка спасали сотрудники УГПСС.

Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за того, что не умеют хорошо плавать или купаются в необорудованных местах. Также часто причиной трагедии становятся переутомление, перегревание и алкогольное опьянение.

Спасатели в очередной раз просят липчан соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не пить алкоголь, находиться в воде не больше 10-15 минут, не купаться в одиночку, не заплывать за буйки и следить за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU