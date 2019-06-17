2019-06-17T18:03:15+03:00
Общество

Во вторник 7 улиц Липецка останутся без воды, 32 - без света

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова масштабные отключения светаВ Липецке снова масштабные отключения светаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 18 июня, в Липецке ожидается отключение света и воды по некоторым адресам. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Космонавтов, 39/1, 39; Карбышева, Пожарского, Лaвочкина, Стасова, Брусничнaя, Бородинская, Мешкова, Баумана, Литейная, Арсеньева. Электричество отключат в частном секторе: улица Баумана; Рассветная; Сокольскaя; переулок Лунный; Молодежнaя; Огородная; Третьякова; Цемзаводская; Скороходова. Света не будет на предприятиях, находящимся по указанным адресам, а также в садоводческих товариществах «Сокол-3», «Речное». Также свет отключат по адресам: улица Бaхаева; Красивая; Граничная; Басинского; Дальняя; Ануфриева; Полунина; Знаменского; Барaбанщикова; в садоводческих товариществах «Монтажник» и «Металлург-3». Света не будет в домах №7 и 173 по улице Московская.

На один час с 11.00 до 13.00 свет отключат жителям Универсального проезда, 9; Поперечного проезда, 1, 1Б и улицы Московской 8, 6Б.

С 9 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся липчане, проживающие в доме №36/4 по улице Космонавтов и №18 по улице Юношеской.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица К. Шаталовой, 2а; Молодежная, 1; А. Ладыгина, 33, 34, 35; Фабричная, 4, 5, 6; Ленинградская, 10, 10а, 2, 6, 8; Волгоградская, 3, 7а; Ильича, 12а.

Более подробную информацию можно получить в диспетчерской по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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