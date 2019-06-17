2019-06-17T18:56:50+03:00
Общество

В день выпускного в Липецке перекроют часть центральных улиц

Праздник «Липецкие зори» завершится красочным салютом
Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в областном центра состоится праздник для выпускников «Липецкие зори». Мероприятие, по традиции, пройдет на площади Ленина-Соборная 25 июня. Праздничная программа стартует в 19.30.

Как и в прошлые годы, на площади будут дежурить машины скорой помощи, пожарная бригада. Сотрудники полиции будут смотреть на порядком. Вход на праздник строго по специальным браслетам. В этом году «Липецкие зори» завершатся красочным салютом.

Напомним, что из-за праздника вечером ограничат движение по нескольким улицам областного центра. Так, с 17.30 до 23.00 частично перекроют улицы Зегеля и Интернациональная, Плехановский спуск. С 18.00 – въезды на Набережную. С 22.00 до 22.10 нельзя будет проехать по улице Ленина от пересечения с Зегеля до пересечения с Желябова. А также по Петровскому спуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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