2019-06-17T19:09:24+03:00
Общество

Во вторник в Липецке до +29 и гроза

На один день погода может испортиться
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке жарко. Возможны грозыВ Липецке жарко. Возможны грозыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 18 июня, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Температура воздуха составит 11-16 градусов выше ноля. Ветер западный 3-8 м/с.

Днем в регионе синоптики прогнозируют дожди. Местами небольшие, в отдельных районах умеренные осадки. Возможна гроза. Ветер усилится до 5-10 м/с. При грозе возможны порывы до 16 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт.ст.

В среду, 19 июня, в Липецке будет солнечно. Ночью около 17 градусов тепла. Днем прогреется до 27 градусов. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление без изменений – 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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