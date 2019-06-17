Следственный комитет проверит, был ли пьян водитель детского паровозика в Липецке

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-17T19:23:37+03:00

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В Липецке организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о нетрезвом водителе детского паровозика. Напомним, этим утром, 17 июня, в соцсетях появился ролик, снятый в Нижнем парке областного центра. Автор видео запечатлел водителя детского аттракциона. Он находился за рулем паровозика и курил сигарету. При этом оператор утверждал, что мужчина пьян. Данное видео можно посмотреть здесь.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета РФ, следственными органами организована доследственная проверка. В ходе нее установят все обстоятельства инцидента. Следователи выяснят, соответствуют ли предоставляемые услуги в парке требованиям безопасности. А по результатам доследственной проверки уже примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU