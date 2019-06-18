2019-06-18T09:08:45+03:00
Происшествия

Под Липецком "Опель" врезался в отбойник: есть пострадавший

28-летняя пассажирка иномарки получила травму
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП под ЛипецкомДТП под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 602 нарушения правил дорожного движения. 9 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 47 человек не пристегнулись во время движения. 1 268 раз водители превысили скорость. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, произошло 29 столкновений автомобилей, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 17 июня, на Театральной площади в Липецке произошла массовая авария. Водитель автобуса врезался в "Газель", а после столкнулся с "Киа" и "Ладой-Калиной". В ДТП пострадал 51-летний водитель "Газели". Он получит травму. Медики оказали мужчине помощь и отпустили домой.

В тот же день в Лебедянском районе на трассе Волотово - Калиновка "ВАЗ-2115" врезался в "ВАЗ-2111". По предварительным данным, 61-летний водитель первой машины не выдержал безопасную дистанцию. Пострадал 56-летний водитель "ВАЗ-2111".

В Становлянском районе на трассе "Дон" 52-летний водитель "Опеля" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Травму получила его 28-летняя пассажирка. От госпитализации женщина отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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