2019-06-18T09:21:55+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяный парень угнал "Ауди А-4"

Иномарку нашли с повреждениями в соседней деревне
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком угнали АудиПод Липецком угнали АудиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 17 июня, в отдел полиции обратилась 44-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что в этот день из ее дома в Чаплыгине украли сотовый телефон и 35 тыс. рублей. Местная жительница полагает, что злодей пробрался в дом через открытое окно. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - неработающего ранее судимого 55-летнего мужчину.

В тот же день у правоохранителей попросила помощи 42-летняя жительница Чалыгинского района. По словам женщины, в ночь с 16 на 17 июня кто-то вытащил из ее дома телевизор, гитару и продукты. Сотрудники органов установили личность предполагаемых преступников. Они задержали двух неработающих парней 22 и 25 лет. Последний ранее судимый.

У 39-летней женщины из села Волово угнали "Ауди А-4". Автомобиль был припаркован возле дома по улице Крупской. Позже машину обнаружили с механическими повреждениями в деревне Емильевка. Правоохранители задержали предполагаемого угонщика - неработающего ранее судимого 22-летнего местного жителя. Кстати, парень был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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