2019-06-18T09:56:10+03:00
Общество

Под Липецком должник оплатил 17 штрафов после того, как ему запретили водить машину

Липчанин сразу нашел нужную сумму - 31 500 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин сразу нашел нужную сумму - 31 500 рублейЛипчанин сразу нашел нужную сумму - 31 500 рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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На исполнении у судебного пристава-исполнителя Грязинского отдела находилось исполнительное производство - мужчина задолжал 31 500 рублей. Добровольно возвращать деньги, по всей видимости, гражданин не собирался.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, чтобы взыскать долг, приставу пришлось обратиться в суд. Согласно постановлению суда, должнка ограничили на пользование специальным правом. То есть, пока мужчина не оплатит задолженность, ему запрещено управлять автомобилем.

Такие меры сразу подействовали на липчанина. Он оплатил задолженность по 17 штрафам. Кроме того, с него взыскали исполнительский сбор.

Напомним, информацию о долгах можно получить на сайте УФССП по Липецкой области, используя сервис "Банк данных исполнительных производств". А также на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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