Игорь Артамонов: «Во власть должны стремиться молодые амбициозные люди»
Межрегиональный форум для молодых госслужащих стартовал в Липецкой области
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Второй межрегиональный образовательный форум для молодых госслужащих стартовал в Липецкой области. В нем принимают участие наиболее перспективные и талантливые юноши и девушки, прошедшие психологическую и интеллектуальную систему отбора и рекомендованные органами государственной власти субъектов РФ. Впервые на «Вектор развития» приехали представители Ярославской, Костромской, Вологодской, Калужской и ряда других областей.
ИСТОЧНИК KP.RU