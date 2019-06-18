Игорь Артамонов: «Во власть должны стремиться молодые амбициозные люди»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-18T09:53:29+03:00

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Второй межрегиональный образовательный форум для молодых госслужащих стартовал в Липецкой области. В нем принимают участие наиболее перспективные и талантливые юноши и девушки, прошедшие психологическую и интеллектуальную систему отбора и рекомендованные органами государственной власти субъектов РФ. Впервые на «Вектор развития» приехали представители Ярославской, Костромской, Вологодской, Калужской и ряда других областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU