2019-06-18T09:56:45+03:00
Общество

150 липецких дворов благоустроят в этом году

Новые детские площадки появятся и в частном секторе
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

150 дворов благоустроят в этом году в Липецкой области. Из них более 130 дворов - в областном центре. Список дворов, где появятся детские и спортивные площадки, можно увидеть на Яндекс карте. Региональная программа «Год детских площадок» запущена по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова. Количество детских площадок, которые планировали благоустроить до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов, увеличено в два раза - с 75 до 150.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанку буду судить за то, что обманула банк на 10000 рублей
Игорь Артамонов: «Во власть должны стремиться молодые амбициозные люди»
Под Липецком должник оплатил 17 штрафов после того, как ему запретили водить машину
Под Липецком пьяный парень угнал "Ауди А-4"
Под Липецком "Опель" врезался в отбойник: есть пострадавший
Следственный комитет проверит, был ли пьян водитель детского паровозика в Липецке
Во вторник в Липецке до +29 и гроза
В день выпускного в Липецке перекроют часть центральных улиц
В пищеблоке школы Липецка нашли кишечную палочку
Во вторник 7 улиц Липецка останутся без воды, 32 - без света
С начала лета в Липецке утонули 4 человека
Акция «Свеча памяти» пройдет в Липецке вечером 21 июня
Липчан возмутило состояние водителя детского паровозика
В Липецке столкнулись автобус, грузовик и две легковушки
Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
В Липецке на маршрутах №3, 11 и 28 станет больше автобусов
Липецкий конноспортивный клуб просит президента о помощи через «Прямую линию»
В ДТП с тремя машинами под Липецком погиб водитель «Гранты»
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
Под Липецком водитель «Шевроле» сбил насмерть 5-летнего ребенка на велосипеде
Игорь Артамонов: «Мы должны вернуть липчанам уверенность в завтрашнем дне»
Ночью в Липецке «Волга» провалилась под асфальт в огромную яму
В Липецкой области женщина обокрала пожилую пенсионерку
Под Липецком водитель автобуса сбил фонарный столб
Под Липецком пропала 79-летняя пенсионерка с проблемами со здоровьем
В Липецкой области ограбили пенсионера и продуктовый магазин
В воскресенье в Липецке до +27 и северный ветер