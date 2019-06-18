150 липецких дворов благоустроят в этом году

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-18T09:56:45+03:00

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150 дворов благоустроят в этом году в Липецкой области. Из них более 130 дворов - в областном центре. Список дворов, где появятся детские и спортивные площадки, можно увидеть на Яндекс карте. Региональная программа «Год детских площадок» запущена по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова. Количество детских площадок, которые планировали благоустроить до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов, увеличено в два раза - с 75 до 150.

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ИСТОЧНИК KP.RU