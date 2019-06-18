2019-06-18T10:22:53+03:00
Происшествия

Липчанку буду судить за то, что обманула банк на 10000 рублей

В одном из отделений Липецка женщина сделала вид, что внесла деньги на карту, а после потребовала их от администрации
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка обманула банк на 10000 рублейЛипчанка обманула банк на 10000 рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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Осенью прошлого года 29-летняя липчанка решила обмануть банк. Женщина, находясь в одном из отделений в Липецке, имитировала внесение денег на банковскую карту через банкомат. Затем она направила в администрацию банка претензию, что операция по зачислению денег прошла, а внесенная сумма на счет так и не поступила. Позже ей на карту поступили 10 тыс. рублей. Эти деньги злоумышленница тратила на свои нужды.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении липчанки возбудили уголовное дело по п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Женщина во всем призналась. Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд. Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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