Липчанку буду судить за то, что обманула банк на 10000 рублей
Осенью прошлого года 29-летняя липчанка решила обмануть банк. Женщина, находясь в одном из отделений в Липецке, имитировала внесение денег на банковскую карту через банкомат. Затем она направила в администрацию банка претензию, что операция по зачислению денег прошла, а внесенная сумма на счет так и не поступила. Позже ей на карту поступили 10 тыс. рублей. Эти деньги злоумышленница тратила на свои нужды.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении липчанки возбудили уголовное дело по п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Женщина во всем призналась. Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд. Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU