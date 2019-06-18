Подстанцию в Быхановом саду Липецка построят ближе к парку

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-18T13:58:07+03:00

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Заместитель главы администрации Липецка Екатерина Белокопытова проинспектировала ход работ в парке "Быханов сад". Напомним, на его реконструкцию направили около 127 млн. рублей. В парке уже завершили демонтаж танцплощадки. На ее месте появился амфитеатр. С территории убрали опоры освещения, старые урны, скамейки, разрушенное покрытие дорожек и аллей.

Рабочие уже укладывают плиточное покрытие. После парк разделят на 4 зоны: запаха, где посадят цветы и растения, вкуса - там будет находиться фудкорт, тактильную - для активного времяпрепровождения, слуха - где будет играть музыка.

В ходе выездного совещания собравшиеся также обсудили судьбу будущей подстанции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее решили перенести на расстояние в 43 метра от ближайшего дома. Камеры трансформаторов развернут в сторону парка. Так, шум точно не дойдет до квартир. Напомним, подстанция появится на территории парка со стороны улицы Тельмана.

ИСТОЧНИК KP.RU