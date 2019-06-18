2019-06-18T13:58:07+03:00
Общество

Подстанцию в Быхановом саду Липецка построят ближе к парку

Жители близлежащих домов волновались, что шум от объекта будет мешать
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В парке "Быханов сад" продолжается реконструкцияВ парке "Быханов сад" продолжается реконструкцияФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

Заместитель главы администрации Липецка Екатерина Белокопытова проинспектировала ход работ в парке "Быханов сад". Напомним, на его реконструкцию направили около 127 млн. рублей. В парке уже завершили демонтаж танцплощадки. На ее месте появился амфитеатр. С территории убрали опоры освещения, старые урны, скамейки, разрушенное покрытие дорожек и аллей.

Рабочие уже укладывают плиточное покрытие. После парк разделят на 4 зоны: запаха, где посадят цветы и растения, вкуса - там будет находиться фудкорт, тактильную - для активного времяпрепровождения, слуха - где будет играть музыка.

В ходе выездного совещания собравшиеся также обсудили судьбу будущей подстанции. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее решили перенести на расстояние в 43 метра от ближайшего дома. Камеры трансформаторов развернут в сторону парка. Так, шум точно не дойдет до квартир. Напомним, подстанция появится на территории парка со стороны улицы Тельмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Спасатели предупреждают о грозе в Липецке и области
Дольщики липецого долгостроя вышли на митинг и попросили о помощи Путина
Под Липецком нашли разбитую "Ладу Приору"
Липецк в тройке городов с самыми низкими ценами на клубнику
Липчанку буду судить за то, что обманула банк на 10000 рублей
150 липецких дворов благоустроят в этом году
Игорь Артамонов: «Во власть должны стремиться молодые амбициозные люди»
Под Липецком должник оплатил 17 штрафов после того, как ему запретили водить машину
Под Липецком пьяный парень угнал "Ауди А-4"
Под Липецком "Опель" врезался в отбойник: есть пострадавший
Следственный комитет проверит, был ли пьян водитель детского паровозика в Липецке
Во вторник в Липецке до +29 и гроза