В среду в Липецке масштабные отключения света и воды

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-18T18:18:54+03:00

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В среду, 19 июня, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора: улица Баумана; Рассветная; Сокольскaя; переулок Лунный; Молодежнaя; Огороднaя; Третьякова; Цемзaводская; Скороходовa; садоводческие товарищества «Сокол-3» и «Речное», организации.На этот же период времени свет отключат по адресам: улица Гагарина, 145; АЗС №42; ИП; ЧП; Почта России; Крылова, 63; 63а; Первомaйская, 37; в частном секторе - улица Депутатская; Чкалова; Воровского; Верещагина; Володарского; переулок Фруктовый.

Свет также отключат в Сселках: улица Сокольская; Ленина; коттеджный поселок «Новоселкино»; «АГРО Черноземье»; садоводческие товарищества «Металлургстрой»; «Металлург-6»; «Станкостроитель»;

С 10 утра до 5 часов вечера жители дома №2а по улице Геологическая останутся без горячей воды.

Холодную воду отключат с 10 утра до 8 часов вечера по следующим адресам: улица Союзная,15; Гоголя, 1; 2; 21; 31; 37; 39; 41; 47; 60; У. Громовой, 1-5; переулок Балакирева, 1; Союзная; Перова; Гоголя; Меркулова, 43; 51а; 55; 57; Катукова, 4; 8; 10; 12; 14; проспект 60 лет СССР, 3; 5; 7; 18; 21; проспект Победы, 116; 118; 120; 122; 125; 128; 132; Московская, 117-153 - нечетные номера домов; проезд Кувшинова, 7; 10; Липовская, 1; 1; 1а; 3; 3/2; 2; 4; Семашко, 21; 25; 13/2; Гагарина, 61; Брюллова; Литейная; Белорусская; переулок Космический; 50 лет НЛМК, 5; 5а; 1; 11; 13а; 15; 17; 19; 21; 23; проспект 60 лет СССР, 21.

С 10 утра до 5 часов вечера краны перехоснут в доме №19 по улице Ярославская и в домах №31 и 31а по улице Светлова.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU