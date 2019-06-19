Липецкая область примет IV Среднерусский зерновой форум

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-19T09:55:59+03:00

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21 июня на территории сортоиспытательной станции в селе Бруслановка Липецкого района в рамках областного «Дня поля – Липецк 2019» состоится IV Среднерусский зерновой форум.

На мероприятие приглашены руководители АПК субъектов РФ, российские и зарубежные зернопроизводители и представители перерабатывающих компаний, селекционеры и семеноводы, производители сельскохозяйственной техники и оборудования - более 300 человек и 50 компаний. Организаторы мероприятия - Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и администрации Липецкой области.

На заседании форума планируется обсудить вопросы долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 г.

Липчане продемонстрируют участникам форума деляночные, полупромышленные и промышленные сортоиспытания основных сортов пивоваренного ячменя и других зерновых культур. Представят новые технологии растениеводства и возможности цифровизации сельскохозяйственной техники. Производители представят современные минеральные удобрения, семена и средства защиты растений.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов региональной экономики», – отмечает врио главы региона Игорь Артамонов.

По словам Артамонова, общая посевная площадь в регионе в 2019 году составляет 1335 тысяч гектаров. Это на 11 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. 370 тысяч гектаров, что на 10 тысяч больше уровня прошлого года, засеяно озимыми культурами, 395 тысяч гектаров отдано под яровые зерновые. Увеличились площади и под техническими культурами. Свекла, рапс, подсолнечник, соя занимают 465 тысяч гектаров. В 2024 году, по словам Игоря Артамонова, область планирует поставить на экспорт более 200 тыс. тонн подсолнечного, соевого, рапсового и льняного масла.

Также он добавил, что зерно является вторым по значению в структуре экспорта сельхозпродукции региона. По предварительным оценкам объемы его поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья могут составить более 530 тысяч тонн на сумму почти 90 млн долларов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU