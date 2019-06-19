В Липецке менеджер по продажам мебели воровала деньги клиентов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-19T10:45:04+03:00

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В Липецке будут судить 36-летнюю женщину, которая работала менеджером по продаже мебели и техники. Согласно материалам дела, менеджер принимала заказы на мебель и получила от клиентов предоплату, а также полную оплату товара.

Всего дама продала товар шести людям, которые в общей сложности заплатили за мебель и технику более 960 000 рублей. Но в кассу попали далеко не все деньги. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, разница между фактически оплаченной гражданами суммой и той, что менеджер внесла в приходные кассовые ордера, составила 790 000 рублей. То есть сотрудница внесла в кассу около 170 000, а остальное забрала себе.

Уголовное дело о крупном мошенничестве, по части 3 статьи 159, передают в суд. Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU