СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-19T12:35:53+03:00

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В минувший вторник, 18 июня, врио губернатора региона Игорь Артамонов встретился с руководителями регионального УМВД России и и.о. мэра Липецка Евгенией Уваркиной. Собравшиеся обсудили вопрос, который давно волнует липчан - деятельность пивнушек на первых этажах жилых домов. Такие питейные заведения приносят горожанам множество проблем: крики, подвыпившие посетители, драки. А в некоторых домах областного центра количество пивнушек поражает. В одном доме может находиться и по 3 торговых точки.

- Ежедневно мне пишут на сайт о работе пивных на первых этажах домов, - написал Игорь Артамонов. - Ничего не имею против малого бизнеса. Но здесь речь идёт о здоровье людей. Да и не нормально когда в одном доме находятся 3-4 бара, а по факту это распивочные. И часто они работают с нарушением закона, отпуская алкоголь в бутылках после 21-00.

Начальник регионального УМВД России Михаил Молоканов сказал, что необходимо вынести инициативу об установлении административной ответственности за функционирование пивнушек в Липецкий облсовет. И уже на основании этого принимать решение о закрытии заведений на первых этажах жилых домов. А также ужесточать правила торговли спиртным.

igor_artamonov48 В Липецке хотят закрыть пивнушки на первых этажах домов

ИСТОЧНИК KP.RU