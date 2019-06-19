Липчанка перевела телефонным мошенникам почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-19T13:24:59+03:00

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Накануне, 18 июня, в отдел полиции Липецка обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестные, обманув ее, похитили 494 тыс. рублей. По словам потерпевшей, в 2016 году она заказала через интернет крем для лечения суставов. Однако, от чудодейственного средства никакого эффекта не наблюдалось.

В апреле 2019 года липчанке на сотовый позвонил некий мужчина. Он сказал, что мошенники, продавшие ей крем, задержаны. А ей положена компенсация морального вреда. Правда, получить ее не так просто. Нужно на счет звонившего перечислить 10% от причитающейся суммы. Женщина согласилась.

С апреля по июнь липчанка частями переводила деньги через мобильное онлайн-приложение. Всего потерпевшая перечислила мошеннику 494 тыс. рублей. Естественно, как только незнакомец получил всю сумму, он перестал отвечать на звонки.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.195 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU