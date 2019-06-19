В Липецке на улицах-дублерах проспекта Победы изменят работу светофоров

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-19T18:20:23+03:00

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В Липецке на пересечениях улиц Меркулова – Водопьянова – Папина, а также Меркулова – 60 лет СССР произойдут изменения. С 20 по 24 июня там изменится работа светофоров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там протестируют программу с новым временным режимом работы светофоров. Водителей призывают быть внимательнее при проезде этих перекрестков.

Изменения связаны с реконструкцией проспекта Победы. Пока магистраль закрыта, основной поток машин проходит по вышеперечисленным улицам. Чиновники пытаются увеличить пропускную способность этих участков.

Напомним, работы на проспекте Победы ведутся с середины мая. Там планируют расширить проезжую часть, благоустроить территорию: заменить фонарные столбы, светофоры, обновить тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU