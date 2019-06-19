В четверг в Липецке до +30 и без осадков

СЕГОДНЯ 19:27 2019-06-19T19:27:17+03:00

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В ближайшие дни в регионе установится жаркая погода. Особых потрясений синоптики не обещают. В четверг, 20 июня, в Липецкой области ожидается небольшая облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла.

Днем в регионе до +31 градусов. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем без изменений – 746 мм рт.ст. Осадков не ожидается.

В пятницу, 21 июня, в Липецке будет также жарко. Ночью до 20 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до 31 градуса. Синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Атмосферное давление без изменений – 751 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU