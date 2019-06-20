Под Липецком сбили 27-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-20T09:29:44+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 1 660 нарушений правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 4 водителей. 80 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 286 раз водители превысили допустимую скорость. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД России, произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедшую среду, 19 июня, ДТП случилось в поселке Лев-Толстой. Около 8 утра на улице Коммунистическая 45-летний водитель "Лады" сбил 27-летнюю велосипедистку. Девушку с травмами госпитализировали.

Автоинспекторы напоминают, что велосипедисты - одна из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения. Они должны неукоснительно соблюдать правила безопасности. Подчиняться сигналам светофоров. На нерегулируемых переходах уступуть дорогу пешеходам. За нарушение ПДД велосипедистами предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ. Наказание - штраф 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU