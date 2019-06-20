2019-06-20T10:22:45+03:00
Общество

Толпа в детской поликлинике: липчане пожаловались на очередь к неврологу

Жители Липецка вновь оказались заложниками громадной очереди [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане вновь жалуются на очереди в поликлиниках. На этот раз возмутились горожане, обратившиеся в детскую поликлинику на Сырском Руднике. По словам одной из женщин, она с ребенком пришла к неврологу в минувшую среду, 19 июня, чтобы поставить печать в медицинскую книжку. Однако, так просто пройти к врачу ей не удалось. В коридоре уже собралась толпа. И все, как рассказала липчанка, в один кабинет.

- Это просто невозможно было пробиться к неврологу, который принимает 1 раз в неделю! -пишет женщина. - Сами люди создали какой-то список, в котором мы были 52. Мы записались в нем в 12.00, люди которые пришли в 13.00 были 100. Моему ребенку 2 года, врач принимает с 13.00 по 15.00. Когда ребенок должен спать? Мы стоим в этой толпе! Беспорядок полный! Талонной системы в поликлинике нет!

Напомним, в середине мая липчане жаловались на огромные очереди в поликлинике №5 Липецка. Горожане рассказывали, что приходили в 4 утра - занять очередь в регистратуру, чтобы взять талон на электронную очередь. Однако, власти опровергли эту информацию. Подробности здесь.

Толпа в детской поликлинике: липчане пожаловались на очередь к неврологу .

ИСТОЧНИК KP.RU

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