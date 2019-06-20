В Липецке пожилая пенсионерка впервые в жизни получила паспорт

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-20T11:44:05+03:00

Женщина 73 года жила без документов и для государства ее не существовало

Изменить размер текста: A A

Уникальная гражданка России жила в селе Борино Липецкого района. Пожилая женщина прожила в государстве 73 года без главного документа. Несмотря на отсутствие паспорта, женщина благополучно училась, работала, рожала и воспитывала детей, а после вышла на пенсию. Даже дети не знали, что у их мамы нет паспорта.

Дочь пенсионерки узнала об отсутствии документа в 2018 году. С тех пор женщина обивала пороги госучреждений в попытке прояснить статус мамы, но безуспешно – в актах не было никаких записей о том, что такой человек вообще существует. В январе 2019 года дочка обратилась в отдел по вопросам миграции ОМВД по Липецкому району.

Полиция собрала доказательства, что такой человек существуетФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в реальность этой истории было сложно поверить даже сотрудникам отдела миграции – человек есть, а записи о нем нигде нет. То есть для государства, с точки зрения бюрократии, такого гражданина нет, и никогда не было.

Разрешить вопиющую несправедливость взялась начальник ОВМ ОМВД России по Липецкому району Жанна Дедова. Чуткая Жанна Николаевна подробно во всем разобралась, помогла пенсионерке подготовить иск в суд, собрать показания свидетелей, характеристики и прочие доказательства, что такой человек есть. На основании собранных полицией данных, суд установил личность жительницы села Борино. И вот в июне этого года 73-летней бабушке впервые в жизни торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU