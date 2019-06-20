В Липецке у матери-алкоголички отобрали четверых детей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-20T14:16:59+03:00

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В прокуратуру Октябрьского района Липецка поступила информация о сложной ситуации, в которой оказались трое маленьких детей. В ходе проверки выяснилось, что детей 16, 11 и 6 лет, один из которых инвалид, воспитывает мать-алкоголичка. Всего у женщины четверо детей, но по одну ребенку ее лишили родительских прав. Еще по двоим детям она считается матерью одиночкой, а отец младшей дочери скончался в 2018 году.

Многодетная мать стоит на учете в полиции и злоупотребляет спиртным. Как выяснилось, дети часто остаются одни без присмотра, одного ребенка даже забирали с улицы, как безнадзорного. Во время рейдов, проверяющие постоянно видели сильно пьяную мать и полную антисанитарию в доме. Кроме того, женщину не раз штрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Ее пытались направить на лечение от алкоголизма, но безуспешно. Последний случай произошел в январе этого года, когда мама ушла в запой так, что дочь была вынуждена жить у подруги. А сын в это время жил образовательном центре для детей. Фактически, за детьми смотрела только бабушка.

Чтобы защитить детей, прокурор через суд потребовал ограничить женщину в родительских правах и взыскать с нее алименты. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд удовлетворил требования, детей передали в органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU