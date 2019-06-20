2019-06-20T13:13:27+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Липецка об аномальной жаре до 33 градусов

Сильная жара простоит в регионе три дня [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан предупреждают о сильной жареЛипчан предупреждают о сильной жареФото: Лия МУРАДЬЯН
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В ближайшие дни в Липецкой области ожидается аномальная жара. Как сообщает ГУ МЧС по региону, воздух может прогреться до 33 градусов. Такая температура опасна, как для людей, так и для природы, поскольку резко возрастает риск возникновения лесных пожаров. Основной пик аномально жаркой погоды придется на пятницу, субботу и воскресенье. Самым жарким днем станет воскресенье, 23 июня. А в понедельник грянет гроза.

МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности.

Лесные пожары – самые опасные. В сухую и ветреную погоду огонь распространяется очень быстро на многие километры. Поэтому МЧС просит жителей региона строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

Во время жары стоит соблюдать и личные правила безопасности: стараться меньше находиться под открытыми солнечными лучами, защищать голову, носить легкую одежду, пить больше воды и не пить алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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