2019-06-20T13:11:24+03:00
Спорт

Липецкая спортсменка стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу

Наталья Юрченко победила итальянскую чемпионку прошлого года и завоевала золото [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая спортсменка стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингуЛипецкая спортсменка стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу
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С 14 по 16 июня в Италии проходил Мировой турнир по кикбоксингу. В городе Римини собралось более 2 тыс. участников из 36 стран мира. В соревнованиях также участвовала липчанка Наталья Юрченко. Девушка – чемпионка мира 2015 года, восьмикратная чемпионка России по кикбоскингу.

Липецкая спортсменка стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу

Липецкая спортсменка стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу

В первом поединке спортсменка встретилась с представительницей Франции Сеффаной Хамиди. Липчанка отправила француженку в технический нокаут. Второй бой Наталья провела с итальянской чемпионкой прошлого года Мартой Филиппи. Она, кстати, является шестой перчаткой мира в рейтинге кикбоксинга. Юрченко выиграла поединок.

Липецкая спортсменка стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу

Липецкая спортсменка стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу

Так, липчанка завоевала золото в дисциплине «Фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 70 кг. Наталья Юрченко стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу 2019. Первыми, кто поздравил спортсменку, стали ее тренеры - Павел Пономарев и Олег Пономарев. Липчане гордятся землячкой и желают ей только побед!

Липчанка Наталья Юрченко стала чемпионкой Кубка мира по кикбоксингу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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