Под Липецком мопедист вылетел в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-21T10:22:59+03:00

А в Усманском районе 12-летний мальчик на мопеде наехал на 12-летнего пешехода

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 1 506 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России. 6 водителей сели за руль в алкогольном опьянении. 55 человек не стали пристегиваться во время движения. Водители 1 180 раз превысили скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 20 июня, в Усманском районе случилось ДТП. В селе Березняговка 12-летний подросток на мопеде сбил 12-летнего пешехода. Мальчик не справился с управлением. Мопедист получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Напомним, что согласно требованиям ПДД управлять скутерами и мопедами можно только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "М".

В том же районе на трассе Усмань - Грачевка произошла трагедия. Вечером 35-летний мужчина на мопеде вылетел в кювет и перевернулся. Водитель получил смертельную травму. Кстати, мужчина был лишен права управления транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU